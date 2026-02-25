Wonlim gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Wonlim äußerte sich am 23.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 1156,65 KRW beziffert. Im Vorjahresquartal waren 598,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 27,50 Milliarden KRW vermeldet – das entspricht einem Plus von 20,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 22,88 Milliarden KRW in den Büchern standen.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 2247,91 KRW beziffert. Im Jahr zuvor waren 1961,00 KRW je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 89,68 Milliarden KRW – das entspricht einem Zuwachs von 9,41 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 81,97 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

