Wonlim hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Wonlim hat am 14.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 702,00 KRW eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 204,00 KRW je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite standen 22,26 Milliarden KRW in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 20,26 Milliarden KRW umgesetzt.

Redaktion finanzen.at