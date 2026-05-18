Wonlim legte Quartalsergebnis vor

Wonlim hat am 15.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 324,00 KRW beziffert. Im Vorjahresquartal waren 402,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,99 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 20,74 Milliarden KRW. Im Vorjahreszeitraum waren 20,95 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at