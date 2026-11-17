Wonlim hat am 16.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -191,00 KRW je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Wonlim ein EPS von 613,00 KRW in den Büchern gestanden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 6,02 Prozent zurück. Hier wurden 19,71 Milliarden KRW gegenüber 20,97 Milliarden KRW im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at