Wonlim verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Wonlim hat am 14.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 613,00 KRW ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -60,000 KRW erwirtschaftet worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 20,97 Milliarden KRW in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 11,69 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Wonlim einen Umsatz von 18,78 Milliarden KRW eingefahren.

Redaktion finanzen.at