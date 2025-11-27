Wood Composite Technologies: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Wood Composite Technologies präsentierte in der am 25.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

Wood Composite Technologies hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,01 CAD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit 0,010 CAD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 24,71 Prozent auf 1,3 Millionen CAD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,7 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at