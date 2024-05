WOOD ONE informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

WOOD ONE stellte am 10.05.2024 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2024 abgelaufenen Quartal vor.

Der Verlust je Aktie wurde auf 97,43 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das WOOD ONE ein Ergebnis je Aktie von 1,61 JPY vermeldet.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 1,75 Prozent zurück. Hier wurden 15,37 Milliarden JPY gegenüber 15,64 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum generiert.

WOOD ONE vermeldete für das abgelaufene Gesamtjahr einen Verlust je Aktie von 248,670 JPY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 39,12 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz wurde auf 64,78 Milliarden JPY beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 1,60 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 65,83 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at