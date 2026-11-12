WOOD ONE legte Quartalsergebnis vor

WOOD ONE gab am 11.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Verlust je Aktie wurde auf 26,01 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das WOOD ONE ein Ergebnis je Aktie von 44,47 JPY vermeldet.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 16,77 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 6,44 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte WOOD ONE einen Umsatz von 15,76 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.at