WOOD ONE präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

WOOD ONE veröffentlichte am 10.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 75,44 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 77,80 JPY je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal hat WOOD ONE 17,96 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 5,02 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 17,10 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at