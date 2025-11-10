WOOD ONE: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

WOOD ONE lud am 07.11.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 44,47 JPY. Im Vorjahresviertel hatte WOOD ONE 8,02 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite hat WOOD ONE im vergangenen Quartal 15,76 Milliarden JPY verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 1,11 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte WOOD ONE 15,94 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at