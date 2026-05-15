WOOD ONE vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

WOOD ONE hat sich am 13.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 314,32 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel waren 95,81 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 1,71 Prozent auf 16,51 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 16,24 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 156,500 JPY. Im Vorjahr waren 190,97 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 66,00 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 65,16 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at