WOOD ONE veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

WOOD ONE hat am 07.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -12,82 JPY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei WOOD ONE ein EPS von 37,91 JPY in den Büchern gestanden.

WOOD ONE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 16,22 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 2,83 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 15,77 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at