WOOD ONE zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

WOOD ONE hat am 12.02.2024 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2023 – vorgestellt.

WOOD ONE hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 99,160 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 29,74 JPY je Aktie gewesen.

Umsatzseitig standen 16,96 Milliarden JPY in den Büchern – ein Minus von 1,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem WOOD ONE 17,18 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at