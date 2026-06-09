LEGAL CORPORATION Registered Shs Aktie
WKN DE: A2PAFS / ISIN: JP3969250004
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09.06.2026 14:05:39
Woodford’s W4.0 hits out at FCA’s legal threat
Regulator said it would seek to injunct stockpicker’s new firm over alleged unauthorised adviceWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Markets
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