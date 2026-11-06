Woodlands Financial Services stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Woodlands Financial Services veröffentlichte am 04.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Es stand ein EPS von 1,50 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Woodlands Financial Services noch ein Gewinn pro Aktie von 0,960 USD in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 9,4 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 9,91 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 8,6 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at