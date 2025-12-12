Woodlands Financial Services verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Woodlands Financial Services ließ sich am 10.12.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Woodlands Financial Services die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,96 USD gegenüber 0,660 USD im Vorjahresquartal.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 3,62 Prozent auf 8,6 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 8,3 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at