Woodlands Financial Services verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Woodlands Financial Services präsentierte in der am 06.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 7,19 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 8,1 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 8,7 Millionen USD ausgewiesen.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 3,72 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,23 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite hat Woodlands Financial Services im vergangenen Geschäftsjahr 33,47 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 4,56 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Woodlands Financial Services 32,01 Millionen USD umsetzen können.

