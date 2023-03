WoodmenLife beseitigt Engpässe und steigert Produktivität mit Alation

Gemeinnütziger Lebensversicherer beschleunigt datengesteuerte Transformation zur Rationalisierung von Abläufen und zur Migration alter Daten aus dem Unternehmen in die Cloud

REDWOOD CITY, Kalifornien, March 20, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Alation, Inc. , der führende Anbieter von Enterprise Data Intelligence-Lösungen , hat bekanntgegeben, dass der gemeinnützige Lebensversicherungsanbieter WoodmenLife die Data-Intelligence-Plattform von Alation zur Steigerung der Produktivität einsetzt. Mit Alation können die Daten- und Geschäftsanalysten von WoodmenLife Daten als strategisches Gut verwalten, das Technologiepaket des Unternehmens modernisieren und kritische Daten in die Cloud migrieren. Workflows, die vor dem Einsatz von Alation im Durchschnitt 3 bis 5 Tage dauerten, werden nun in 15 Minuten abgewickelt, ,was eine Produktivitätssteigerung von fast 99 % bedeutet.



Der in Omaha ansässige Anbieter von Lebensversicherungen und Altersvorsorgeleistungen steht seit über 130 Jahren im Dienste seiner Kunden und produziert jedes Jahr Tausende von Datenpunkten. Das Unternehmen hostet eine Vielzahl von Legacy-Technologien und -Anwendungen in seinem Technologiepaket und benötigte eine Lösung, die es den Benutzern ermöglicht, qualitativ hochwertige und vertrauenswürdige Daten schnell zu finden und anzuzeigen Ohne die Möglichkeit, auf die Daten innerhalb des Unternehmens zuzugreifen und sie zu verstehen, fehlten dem Unternehmen die Ressourcen, um effektiv und sicher in die Cloud zu migrieren.

Die Alation Data Intelligence-Plattform bietet Einblick in das komplexe Datenökosystem von WoodmenLife. Jetzt können Datenbenutzer – sowohl aus dem geschäftlichen als auch aus dem technischen Bereich – Daten finden, verstehen und verwalten, um Geschäftsentscheidungen auf der Grundlage zuverlässiger Erkenntnisse zu treffen. WoodmenLife nutzt Alation, um "schlechte Angewohnheiten" zu verstehen und zu beseitigen, die in der Datenlandschaft des Unternehmens existieren, um die Geschäftsabläufe zu modernisieren und das Geschäft mit neuen Funktionen voranzutreiben. Infolgedessen hat WoodmenLife neue Wege gefunden, um alte Prozesse neu zu gestalten

Bei WoodmenLife gibt es monatliche Daten-Workflows, deren Bearbeitung bis zu fünf Tage in Anspruch nimmt. Nach der Umstrukturierung des Prozesses und der Verwendung eines moderneren Technologiepakets sind die Benutzer nun in der Lage, Workflows innerhalb von 15 Minuten von Anfang bis Ende auszuführen. Das Unternehmen fängt gerade erst an, das Optimierungspotenzial von Alation auszuschöpfen, indem es die Nutzung von Alation auf das gesamte Unternehmen ausweitet, um mehr Benutzern die Möglichkeit zu geben, Wege zur Verbesserung ihrer regelmäßig durchgeführten Prozesse zu entdecken. Zusätzlich nutzt das Unternehmen den Alation Cloud Service , um Daten in die Cloud zu migrieren und sein Technologiepaket neu zu gestalten, was die datengestützte Transformation von WoodmenLife vorantreibt.

Jetzt ist das Unternehmen datengesteuert und befähigt seine Teams, datengestützte Geschäftsentscheidungen zu treffen und Innovationen zu liefern, die das Kundenerlebnis auf der Grundlage einer zuverlässigen Analyse von Millionen von Datenpunkten verbessern. Mit Alation können IT-Teams planen und priorisieren, welche Daten in die Cloud migriert werden sollen, indem sie die am meisten genutzten und ungenutzten Daten identifizieren, anstatt einen Lift-and-Shift-Ansatz zu verfolgen. Diese wirkungsvollen Erkenntnisse bilden die Grundlage für die Cloud-Migration, den letzten Schritt auf dem Weg des Unternehmens zur Modernisierung seines Technologiepakets.

"Zum ersten Mal erhalten wir dank Alation ein klares Verständnis unserer Datenlandschaft", so Kam Rokon , Data Officer bei WoodmenLife. "Die Data Intelligence-Plattform von Alation ist die Grundlage unseres Technologiepakets. Sie ermöglicht es uns, neue Erkenntnisse zu gewinnen und bisher verborgene Engpässe aufzudecken und zu beseitigen. Prozesse, die früher Tage dauerten, werden jetzt in Minuten erledigt, und mühsame Projekte wie die Prognose von Versicherungsmathematikern und das Verständnis aktueller und potenzieller Risiken werden vereinfacht."

"WoodmenLife ist ein Musterbeispiel dafür, wie man eine hochkomplexe Datenlandschaft vereinfacht und effektiv in die Cloud migriert", so Satyen Sangani , CEO und Mitbegründer von Alation. "Wir freuen uns auf eine fortgesetzte Partnerschaft, um WoodmenLife dabei zu helfen, aus Analysen einen Mehrwert zu schaffen und die digitale Transformation in eine agile, datenzentrierte Organisation zu unterstützen."

WoodmenLife wird seine datengesteuerte Transformation und Cloud-Migration, die von Alation angeleitet wird, auf dem kommenden Gartner Data & Analytics Summit , der vom 20. bis 22. März 2023 in Orlando, Florida, stattfindet, vorstellen.

Nehmen Sie zusammen mit Sanjeev Mohan , Analytikexperte bei Gartner, Kam Rokon, Data Officer bei WoodmenLife, und Mitesh Shah , VP of Product Marketing bei Alation, an einem Kamingespräch mit dem Titel "Use Your Cloud Migration to Supercharge Data Governance" (Nutzen Sie Ihre Cloud-Migration, um die Data Governance zu verbessern) teil. Das für den 20. März um 16 Uhr EDT angesetzte Gespräch wird sich mit der Frage befassen, wie Datenverantwortliche die Cloud-Migration nutzen können, um die Diskussion über die Datenumgebung zu verändern und die Datenverwaltung von einem blockierenden Element zu einem Aspekt zu machen, der Möglichkeiten eröffnet.

Weitere Informationen:

Über Alation

Alation ist der führende Anbieter von Data-Intelligence-Lösungen für Unternehmen, darunter Datensuche und -erkennung, Data Governance, Data Stewardship, Analytik und digitale Transformation. Das Erstprodukt von Alation dominiert den Markt für Datenkataloge . Dank der leistungsstarken Engine zur Verhaltensanalyse, den integrierten Funktionen für die Zusammenarbeit und den offenen Schnittstellen kombiniert Alation maschinelles Lernen mit menschlichen Erkenntnissen, um selbst die anspruchsvollsten Herausforderungen im Daten- und Metadatenmanagement erfolgreich zu meistern. Mehr als 450 Unternehmen vertrauen auf Alation, um die Datenkultur zu fördern, die Entscheidungsfindung zu verbessern und Geschäftsergebnisse zu erzielen, darunter unter anderem AbbVie, American Family Insurance, Autozone, Cisco, Draft Kings, Exelon, Fifth Third Bank, Finnair, Nasdaq, Parexel, Pfizer, Salesforce, Virgin Australia und Vista. Alation, das seinen Hauptsitz im Silicon Valley hat, wurde bereits dreimal in die Liste Inc. Magazine’s Best Workplaces aufgenommen und zählte im Jahr 2022 zu den Best Workplaces™ for Women und Best Workplaces™ in Tech im Vereinigten Königreich. Das Unternehmen wird von führenden Risikokapitalgebern unterstützt, darunter Blackstone, Costanoa, Databricks Ventures, DCVC, Dell Technologies Capital, Hewlett Packard Enterprise, Icon, ISAI Cap, Riverwood Capital, Salesforce Ventures, Sanabil Investments, Sapphire, Snowflake Ventures, Thoma Bravo und Union Grove. Weitere Informationen finden Sie unter www.alation.com .