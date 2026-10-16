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16.10.2026 06:31:29
Woodpeckerco Spolka Akcyjna Bearer A: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
Woodpeckerco Spolka Akcyjna Bearer A ließ sich am 14.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Woodpeckerco Spolka Akcyjna Bearer A die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,11 PLN ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,050 PLN je Aktie erwirtschaftet worden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Woodpeckerco Spolka Akcyjna Bearer A in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 15,65 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 3,9 Millionen PLN. Im Vorjahresviertel waren 4,6 Millionen PLN in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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