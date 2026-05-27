Woodpeckerco Spolka Akcyjna Bearer A legte Quartalsergebnis vor

Woodpeckerco Spolka Akcyjna Bearer A hat am 25.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,04 PLN je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,060 PLN je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 12,96 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 4,2 Millionen PLN. Im Vorjahreszeitraum waren 4,9 Millionen PLN in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at