Woodpeckerco Spolka Akcyjna Bearer A präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Woodpeckerco Spolka Akcyjna Bearer A hat sich am 14.01.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,06 PLN, nach -0,070 PLN im Vorjahresvergleich.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 5,77 Prozent auf 4,7 Millionen PLN ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 5,0 Millionen PLN in den Büchern gestanden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,200 PLN vermeldet. Im Vorjahr waren 0,030 PLN erwirtschaftet worden.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Woodpeckerco Spolka Akcyjna Bearer A 18,77 Millionen PLN umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 15,22 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Hier waren 22,14 Millionen PLN umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at