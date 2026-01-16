|
16.01.2026 06:31:29
Woodpeckerco Spolka Akcyjna Bearer A präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Woodpeckerco Spolka Akcyjna Bearer A hat sich am 14.01.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,06 PLN, nach -0,070 PLN im Vorjahresvergleich.
Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 5,77 Prozent auf 4,7 Millionen PLN ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 5,0 Millionen PLN in den Büchern gestanden.
Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,200 PLN vermeldet. Im Vorjahr waren 0,030 PLN erwirtschaftet worden.
Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Woodpeckerco Spolka Akcyjna Bearer A 18,77 Millionen PLN umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 15,22 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Hier waren 22,14 Millionen PLN umgesetzt worden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWenig Bewegung zum Wochenausklang: US-Börsen schließen knapp unter Nulllinie -- ATX letztlich stabil -- DAX geht schwächer ins Wochenende -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt kam nicht recht vom Fleck, während der Leitindex Verluste verzeichnete. Die Wall Street tendierte vor dem Wochenende minimal nach unten. An den Börsen in Fernost ging es abwärts.