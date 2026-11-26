Woodward Aktie
WKN: 919406 / ISIN: US9807451037
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26.11.2026 05:47:17
Woodward: 3 Key Takeaways for Long-Term Investors
On its fourth quarter of 2026 earnings call, held on Nov. 18, 2026, Woodward (NASDAQ:WWD) announced full-year net sales of $4.4 billion, up 22% year over year. Deep backlogs in commercial aviation alongside demand for data center power generation give the company multiyear revenue visibility across both operating segments. Three things management said stand out.
Woodward is closing two facilities and shifting production to higher-performing sites to improve operational productivity. Management expects these work transfers and footprint consolidations to deliver a $50 million annual run-rate margin benefit starting in fiscal 2028.
Demand for maintenance, repair, and overhaul (MRO) services on modern narrow-body aircraft engines reached a key milestone. As initial build rates expand and legacy fleets age out, growth in service orders for current-generation engines provides a steady stream of recurring aftermarket revenue.
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