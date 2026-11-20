Woodward stellte am 18.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,74 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,23 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,16 Milliarden USD – ein Plus von 16,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Woodward 995,3 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 9,49 USD für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 7,19 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 22,14 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 4,36 Milliarden USD, während im Vorjahr 3,57 Milliarden USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at