Woodward gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Woodward hat am 29.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,40 USD, nach 1,76 USD im Vorjahresvergleich.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 21,22 Prozent auf 1,11 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 915,5 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at