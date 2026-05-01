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01.05.2026 06:31:29
Woodward hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
Woodward hat sich am 29.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.
Das EPS wurde auf 2,19 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Woodward 1,78 USD je Aktie verdient.
Auf der Umsatzseite standen 1,09 Milliarden USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 883,6 Millionen USD umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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