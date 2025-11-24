Woodward Aktie
WKN: 919406 / ISIN: US9807451037
|
24.11.2025 22:07:30
Woodward, Inc. Bottom Line Advances In Q4
(RTTNews) - Woodward, Inc. (WWD) released a profit for its fourth quarter that Increases, from the same period last year
The company's bottom line totaled $138 million, or $2.23 per share. This compares with $83 million, or $1.36 per share, last year.
Excluding items, Woodward, Inc. reported adjusted earnings of $129 million or $2.09 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 16.4% to $995 million from $855 million last year.
Woodward, Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $138 Mln. vs. $83 Mln. last year. -EPS: $2.23 vs. $1.36 last year. -Revenue: $995 Mln vs. $855 Mln last year.
