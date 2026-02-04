Woodward mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Woodward lud am 02.02.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS belief sich auf 2,17 USD gegenüber 1,42 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Umsatzseitig wurden 996,5 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Woodward 772,7 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at