Woodward Aktie
WKN: 919406 / ISIN: US9807451037
|
11.02.2026 03:30:00
Woodward Stock Is Up 50% This Year -- but Is There Enough Upside Left for New Investors?
Discover how Woodward (NASDAQ: WWD) positions itself as a key player in commercial aerospace, balancing strong management and defensible operations with cyclical risks and valuation concerns. Watch the video below for expert analysis and actionable investor insights.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Woodward Inc.
|
12.02.26
|NASDAQ Composite Index-Titel Woodward-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Woodward-Investment von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
05.02.26
|NASDAQ Composite Index-Papier Woodward-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Woodward von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
03.02.26
|Börse New York: NASDAQ Composite letztendlich mit Abgaben (finanzen.at)
|
03.02.26
|Schwacher Handel in New York: NASDAQ Composite präsentiert sich am Nachmittag schwächer (finanzen.at)
|
03.02.26