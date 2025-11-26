Woodward veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Woodward stellte am 24.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 2,23 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,36 USD je Aktie generiert.

Woodward hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 995,3 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 16,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 854,5 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 7,19 USD eingefahren. Im Vorjahr waren 6,01 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 3,57 Milliarden USD gegenüber 3,32 Milliarden USD im Vorjahr ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at