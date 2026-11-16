WOOJIN gewährte Anlegern Blick in die Bücher

WOOJIN hat am 13.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS lag bei 73,00 KRW. Im letzten Jahr hatte WOOJIN einen Gewinn von 458,00 KRW je Aktie eingefahren.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat WOOJIN in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 28,75 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 33,88 Milliarden KRW. Im Vorjahresviertel waren 47,55 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at