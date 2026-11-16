WOOJIN I&S öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

WOOJIN I&S hat am 13.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 293,00 KRW, nach 1039,00 KRW im Vorjahresvergleich.

Im abgelaufenen Quartal hat WOOJIN I&S 69,77 Milliarden KRW umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 36,65 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 51,06 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at