WOOJIN I&S veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

WOOJIN I&S hat am 14.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 97,00 KRW präsentiert. Im Vorjahr hatten 733,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 60,53 Milliarden KRW beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 41,35 Milliarden KRW umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at