WOOJIN PLAIMM öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

WOOJIN PLAIMM stellte am 12.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS lag bei -74,90 KRW. Ein Jahr zuvor waren 11,00 KRW je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 33,91 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 60,20 Milliarden KRW umgesetzt, gegenüber 44,96 Milliarden KRW im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at