WOOJIN PLAIMM stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

WOOJIN PLAIMM präsentierte in der am 15.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 131,00 KRW. Im Vorjahresquartal waren -146,000 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat WOOJIN PLAIMM in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 6,56 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 35,57 Milliarden KRW im Vergleich zu 38,07 Milliarden KRW im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at