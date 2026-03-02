02.03.2026 06:31:29

WOOJIN PLAIMM vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

WOOJIN PLAIMM hat am 27.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 160,99 KRW ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 276,00 KRW je Aktie generiert.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 64,71 Milliarden KRW – ein Plus von 8,75 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem WOOJIN PLAIMM 59,50 Milliarden KRW erwirtschaftet hatte.

In Sachen EPS wurden 76,68 KRW je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte WOOJIN PLAIMM 120,00 KRW je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 0,97 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 211,62 Milliarden KRW ausgewiesen. Im Vorjahr waren 209,59 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

07:20 Februar 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
07:10 Das Depot von Carl Icahn im vierten Quartal 2025: Käufe, Verkäufe, Umschichtungen
01.03.26 KW 9: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
01.03.26 Bitcoin, Ether & Co. im Februar 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
01.03.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 9

Börse aktuell - Live Ticker

Eskalation im Nahen Osten: Asiens Börsen mehrheitlich schwächer
Die Märkte in Fernost sind am Montag mehrheitlich im Minus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen