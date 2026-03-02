WOOJIN PLAIMM vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

WOOJIN PLAIMM hat am 27.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 160,99 KRW ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 276,00 KRW je Aktie generiert.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 64,71 Milliarden KRW – ein Plus von 8,75 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem WOOJIN PLAIMM 59,50 Milliarden KRW erwirtschaftet hatte.

In Sachen EPS wurden 76,68 KRW je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte WOOJIN PLAIMM 120,00 KRW je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 0,97 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 211,62 Milliarden KRW ausgewiesen. Im Vorjahr waren 209,59 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at