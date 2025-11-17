WOOJIN PLAIMM veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

WOOJIN PLAIMM hat sich am 14.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 11,00 KRW beziffert. Im Vorjahresquartal waren -98,000 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 11,62 Prozent auf 44,96 Milliarden KRW aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 50,87 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at