WOOJIN präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

WOOJIN hat am 15.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 196,00 KRW präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte WOOJIN ein EPS von -40,000 KRW je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz wurden 37,22 Milliarden KRW gegenüber 27,18 Milliarden KRW im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at