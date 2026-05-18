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18.05.2026 06:31:29
WOOJIN präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
WOOJIN hat am 15.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 196,00 KRW präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte WOOJIN ein EPS von -40,000 KRW je Aktie vermeldet.
Beim Umsatz wurden 37,22 Milliarden KRW gegenüber 27,18 Milliarden KRW im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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