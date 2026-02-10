10.02.2026 06:31:29

WOOJIN: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

WOOJIN stellte am 09.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,23 KRW je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 137,00 KRW je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 40,74 Milliarden KRW beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 40,71 Milliarden KRW umgesetzt worden waren.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 474,67 KRW ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 687,00 KRW je Aktie generiert.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 150,38 Milliarden KRW in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 6,86 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte WOOJIN einen Umsatz von 140,73 Milliarden KRW eingefahren.

