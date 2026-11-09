Woong Jin Coway: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Woong Jin Coway hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 06.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1575,58 KRW beziffert, während im Vorjahresquartal 2458,00 KRW je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite standen 1 426,11 Milliarden KRW in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1 254,40 Milliarden KRW umgesetzt.

Redaktion finanzen.at