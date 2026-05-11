Woong Jin Coway: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Woong Jin Coway lud am 08.05.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2572,02 KRW. Im Vorjahresviertel hatte Woong Jin Coway 1932,00 KRW je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite hat Woong Jin Coway im vergangenen Quartal 1 329,74 Milliarden KRW verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 13,18 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Woong Jin Coway 1 174,92 Milliarden KRW umsetzen können.

Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 2544,79 KRW sowie einem Umsatz von 1 333,12 Milliarden KRW in Aussicht gestellt.

Redaktion finanzen.at