Woong Jin Coway informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Woong Jin Coway hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 07.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

In Sachen EPS wurden 2519,11 KRW je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Woong Jin Coway 2164,00 KRW je Aktie eingenommen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Woong Jin Coway im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 14,56 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1 442,21 Milliarden KRW. Im Vorjahresviertel waren 1 258,87 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at