10.11.2025 06:31:29
Woong Jin Coway zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Woong Jin Coway veröffentlichte am 07.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.
In Sachen EPS wurden 2447,37 KRW je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Woong Jin Coway 2494,00 KRW je Aktie eingenommen.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Woong Jin Coway im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 14,00 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1 254,40 Milliarden KRW. Im Vorjahresviertel waren 1 100,34 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.
