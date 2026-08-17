WOONGJIN informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

WOONGJIN ließ sich am 14.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat WOONGJIN die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

WOONGJIN hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 150,00 KRW je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 110,00 KRW je Aktie gewesen.

Der Umsatz lag bei 342,32 Milliarden KRW – das entspricht einem Zuwachs von 22,77 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 278,83 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at