WOONGJIN: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

WOONGJIN hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 11.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.

In Sachen EPS wurden 140,08 KRW je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte WOONGJIN -52,000 KRW je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite standen 313,74 Milliarden KRW in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 255,07 Milliarden KRW umgesetzt.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 1407,56 KRW beziffert. Im Vorjahr hatte WOONGJIN 40,00 KRW je Aktie verdient.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 1 151,43 Milliarden KRW in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 14,22 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte WOONGJIN einen Umsatz von 1 008,11 Milliarden KRW eingefahren.

