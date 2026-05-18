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18.05.2026 06:31:29
WOONGJIN stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
WOONGJIN hat am 15.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 95,00 KRW beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1039,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite hat WOONGJIN im vergangenen Quartal 302,63 Milliarden KRW verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 29,50 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte WOONGJIN 233,69 Milliarden KRW umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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