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17.11.2026 06:31:28
WOONGJIN stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
WOONGJIN äußerte sich am 16.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.
Das EPS lag bei -33,00 KRW. Ein Jahr zuvor waren 154,00 KRW je Aktie erzielt worden.
WOONGJIN hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 312,46 Milliarden KRW abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 3,91 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 325,17 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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