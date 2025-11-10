WOONGJIN THINKBIG: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

WOONGJIN THINKBIG hat am 07.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 22,81 KRW beziffert. Im Vorjahresviertel waren 14,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 199,61 Milliarden KRW – das entspricht einem Minus von 4,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 208,94 Milliarden KRW in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at