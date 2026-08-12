12.08.2026 06:31:29

WOONGJIN THINKBIG: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

WOONGJIN THINKBIG veröffentlichte am 10.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 17,39 KRW gegenüber -4,000 KRW im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 7,30 Prozent auf 190,88 Milliarden KRW. Im Vorjahresviertel hatte WOONGJIN THINKBIG 205,91 Milliarden KRW umgesetzt.

Redaktion finanzen.at

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