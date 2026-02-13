|
WOONGJIN THINKBIG stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
WOONGJIN THINKBIG präsentierte am 11.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.
Das EPS wurde auf einen Verlust von 76,20 KRW je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -156,000 KRW je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz wurde auf 194,87 Milliarden KRW beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 11,84 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 221,04 Milliarden KRW umgesetzt worden waren.
Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 196,370 KRW. Im Vorjahr waren -173,000 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.
Mit einem Umsatz von 797,36 Milliarden KRW, gegenüber 867,18 Milliarden KRW im Vorjahr, wurde ein Umsatzrückgang von 8,05 Prozent präsentiert.
