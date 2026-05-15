WOONGJIN THINKBIG stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

WOONGJIN THINKBIG hat am 13.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 35,24 KRW. Im Vorjahresquartal hatten -98,000 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 179,58 Milliarden KRW – das entspricht einem Abschlag von 8,83 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 196,96 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at